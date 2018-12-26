2018-12-26T16:55:36+03:00
Авто

10-бальные пробки в Казани усугубляют многочисленные аварии

В центре города практически полностью заблокировано движение
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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В предновогодние дни, когда большое количество людей выезжает на автомобилях в торговые центры, чтобы после работы закупиться продуктами и подарками особенно часто возникают пробки.

А тут еще очередная метель,которая накрыла снегом всю Казань. В итоге пробки достигли 10 баллов. При этом усугубляют ситуацию на дорогах не только метель, но и многочисленные аварии.

В частности, практически полностью заблокировано движение в центре города и в Ново-Савиновском районе. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения потока местами не превышает 5 километров в час. На портале напротив значка с 10 баллами стоит надпись: "Пешком быстрее".

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