10-бальные пробки в Казани усугубляют многочисленные аварии
В предновогодние дни, когда большое количество людей выезжает на автомобилях в торговые центры, чтобы после работы закупиться продуктами и подарками особенно часто возникают пробки.
А тут еще очередная метель,которая накрыла снегом всю Казань. В итоге пробки достигли 10 баллов. При этом усугубляют ситуацию на дорогах не только метель, но и многочисленные аварии.
В частности, практически полностью заблокировано движение в центре города и в Ново-Савиновском районе. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения потока местами не превышает 5 километров в час. На портале напротив значка с 10 баллами стоит надпись: "Пешком быстрее".
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