2018-12-26T16:38:53+03:00
Общество

У нового казанского зоопарка "Река Замбези" изменился подрядчик

Прошлый, по словам мэра города, "не рассчитал свои силы"
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
Изменить размер текста:

Точных сроков открытия нового казанского зоопарка "Река Замбези" все еще никто не называет, зато стало известно, что на стройке сменился подрядчика. Информация о том, кто именно теперь будет руководить возведением тех же вольеров, пока не разглашается.

Прошлый подрядчик, по словам мэра Казани Ильсура Метшина, "не рассчитал свои силы". Об этом градоначальник сообщил 26 декабря во время своей встречи с журналистами.

После он выразил свою надежду на то, что летом 2019 года все основные работы в новом зоопарке все же будут выполнены. Сейчас строительство находится на финишной прямой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Казанский зоопарк «заказал» животных на 4 миллиона евро (подробности)

В Казани вновь перенесли открытие зоопарка "Река Замбези" (подробности)

В новый зоопарк Казани приехали гамадрилы и сурикаты (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Чебоксар предложили "защиту от мошенников" и тут же обокрали
В Чувашии активисты задержали нетрезвого руководителя подстанции "скорой помощи"
Казанцам предлагают в Новый год спасти жизни людей
Два татарстанца за мошенничество с землей на 22 миллиона рублей получили только условный срок
МВД Татарстана: из-за сильной метели в республике ограничено движение грузовиков
Татарстанец попал в реанимацию из-за громкой музыки
В двух районах Татарстана 27 декабря отключат свет
В Марий Эл водитель выехал на встречку и погиб, врезавшись в фуру
10-бальные пробки в Казани усугубляют многочисленные аварии
Маникюрша и оператор АЗС: Татарстан выделит 1,5 миллиона рублей на обучение безработных Набережных Челнов
В Казани двух экс-замов полицейских начальников приговорили к 3,5 годам колонии
ГИБДД Татарстана рекомендует водителям отказаться от поездок 27 декабря
В Татарстане вновь открыли ледовую переправу Аракчино-Верхний Услон
В Чебоксарах "Хаммер" врезался в столб, и тот упал на проезжую часть
В Татарстане в честь Нового года-2019 запретили отключать должников от коммунальных услуг
В Казани мужчина умер в салоне автобуса
В Чебоксарах мужчина выдавал себя за священника и отпевал умерших
В Госавтоинспекции Марий Эл новый руководитель
В Татарстане росгвардейцы застрелили напавшего на мужчину пса
ВТБ вводит надбавку при онлайн-открытии вклада «Максимум»
В Набережных Челнах с вора упали штаны, когда он пытался сбежать с места преступления
Жителей Казани приглашают водить хороводы на дне Голубого озера
"Повышение тарифов неизбежно": Мэр Казани высказался о повышении цен на проезд в общественном транспорте
"Нефтехимик" отправил в отставку Андрея Назарова