У нового казанского зоопарка "Река Замбези" изменился подрядчик

СЕГОДНЯ 16:38 2018-12-26T16:38:53+03:00

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Точных сроков открытия нового казанского зоопарка "Река Замбези" все еще никто не называет, зато стало известно, что на стройке сменился подрядчика. Информация о том, кто именно теперь будет руководить возведением тех же вольеров, пока не разглашается.

Прошлый подрядчик, по словам мэра Казани Ильсура Метшина, "не рассчитал свои силы". Об этом градоначальник сообщил 26 декабря во время своей встречи с журналистами.

После он выразил свою надежду на то, что летом 2019 года все основные работы в новом зоопарке все же будут выполнены. Сейчас строительство находится на финишной прямой.

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