2018-12-26T15:57:34+03:00
Происшествия

В Казани двух экс-замов полицейских начальников приговорили к 3,5 годам колонии

Их признали виновными в покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
Изменить размер текста:

Бывшие замначальника следственного отдела ОП «Гвардейский» 37-летний Ленар Галяув и замначальника уголовного розыска этого же отдела 34-летний Даниил Гильванов были осуждены.

Было доказано, что этой весной сестра задержанного по подозрению в угоне попросила Гильванова помочь. Полицейский рассказал об этом Галяуву.

Тот согласился устроить более мягкую уголовную статью за 400 тысяч рублей, 60 тысяч из которых полагались Гильванову как посреднику.

Получив большую часть денег, Галяув приказал следователю исполнить обещанное.

Когда дело дошло до суда, к полицейским вновь обратилась сестра обвиняемого. Она попросила для брата приговора не связанного с лишением свободы. За что с нее потребовали 600 тысяч рублей на взятку и 30 тысяч за посредничество Гильванова.

Тогда женщина заявила на полицейских их коллегам. В итоге Галяув и Гильванов были задержаны после передачи денег.

- Суд приговорили каждого из бывших полицейских к 3,5 годам колонии общего режима, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Чебоксар предложили "защиту от мошенников" и тут же обокрали
В Чувашии активисты задержали нетрезвого руководителя подстанции "скорой помощи"
Казанцам предлагают в Новый год спасти жизни людей
Два татарстанца за мошенничество с землей на 22 миллиона рублей получили только условный срок
МВД Татарстана: из-за сильной метели в республике ограничено движение грузовиков
Татарстанец попал в реанимацию из-за громкой музыки
В двух районах Татарстана 27 декабря отключат свет
В Марий Эл водитель выехал на встречку и погиб, врезавшись в фуру
10-бальные пробки в Казани усугубляют многочисленные аварии
У нового казанского зоопарка "Река Замбези" изменился подрядчик
Маникюрша и оператор АЗС: Татарстан выделит 1,5 миллиона рублей на обучение безработных Набережных Челнов
ГИБДД Татарстана рекомендует водителям отказаться от поездок 27 декабря
В Татарстане вновь открыли ледовую переправу Аракчино-Верхний Услон
В Чебоксарах "Хаммер" врезался в столб, и тот упал на проезжую часть
В Татарстане в честь Нового года-2019 запретили отключать должников от коммунальных услуг
В Казани мужчина умер в салоне автобуса
В Чебоксарах мужчина выдавал себя за священника и отпевал умерших
В Госавтоинспекции Марий Эл новый руководитель
В Татарстане росгвардейцы застрелили напавшего на мужчину пса
ВТБ вводит надбавку при онлайн-открытии вклада «Максимум»
В Набережных Челнах с вора упали штаны, когда он пытался сбежать с места преступления
Жителей Казани приглашают водить хороводы на дне Голубого озера
"Повышение тарифов неизбежно": Мэр Казани высказался о повышении цен на проезд в общественном транспорте
"Нефтехимик" отправил в отставку Андрея Назарова