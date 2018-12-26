В Казани двух экс-замов полицейских начальников приговорили к 3,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 15:56 2018-12-26T15:57:34+03:00

Их признали виновными в покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве

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Бывшие замначальника следственного отдела ОП «Гвардейский» 37-летний Ленар Галяув и замначальника уголовного розыска этого же отдела 34-летний Даниил Гильванов были осуждены.

Было доказано, что этой весной сестра задержанного по подозрению в угоне попросила Гильванова помочь. Полицейский рассказал об этом Галяуву.

Тот согласился устроить более мягкую уголовную статью за 400 тысяч рублей, 60 тысяч из которых полагались Гильванову как посреднику.

Получив большую часть денег, Галяув приказал следователю исполнить обещанное.

Когда дело дошло до суда, к полицейским вновь обратилась сестра обвиняемого. Она попросила для брата приговора не связанного с лишением свободы. За что с нее потребовали 600 тысяч рублей на взятку и 30 тысяч за посредничество Гильванова.

Тогда женщина заявила на полицейских их коллегам. В итоге Галяув и Гильванов были задержаны после передачи денег.

- Суд приговорили каждого из бывших полицейских к 3,5 годам колонии общего режима, - сообщили в СУ СКР Татарстана.