Татарстанец попал в реанимацию из-за громкой музыки

СЕГОДНЯ 18:01 2018-12-26T18:01:43+03:00

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Утром 25 декабря в Набережных Челнах между двоими мужчинами вспыхнул серьезный конфликт.

43-летний челнинец, снимавший комнату в 8 комплексе семейного общежития поселка ГЭС, подошел к 44-летнему хозяину квартиры и попросил сделать музыку тише. Из-за нее мужчина не смог заснуть всю ночь, а тут еще и утром "веселье" продолжилось.

На этой почве и началась перепалка. Когда к единому решению вопроса прийти не удалось, хозяин схватил кухонный нож и ударил им соседа в сердце и голень.

К приезду медиков пострадавший находился без сознания. С серьезными травмами и геморрагическим шоком он госпитализирован в БСМП, где был срочно прооперирован.

Хозяина же квартиры задержали сотрудники Росгвардии и передали в полицию. Во время разбирательтсва выяснилось, что мужчина безработный и имеет несколько судимостей. С самого места происшествия был изъят нож со следами крови. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".