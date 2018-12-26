Татарстанец попал в реанимацию из-за громкой музыки
Утром 25 декабря в Набережных Челнах между двоими мужчинами вспыхнул серьезный конфликт.
43-летний челнинец, снимавший комнату в 8 комплексе семейного общежития поселка ГЭС, подошел к 44-летнему хозяину квартиры и попросил сделать музыку тише. Из-за нее мужчина не смог заснуть всю ночь, а тут еще и утром "веселье" продолжилось.
На этой почве и началась перепалка. Когда к единому решению вопроса прийти не удалось, хозяин схватил кухонный нож и ударил им соседа в сердце и голень.
К приезду медиков пострадавший находился без сознания. С серьезными травмами и геморрагическим шоком он госпитализирован в БСМП, где был срочно прооперирован.
Хозяина же квартиры задержали сотрудники Росгвардии и передали в полицию. Во время разбирательтсва выяснилось, что мужчина безработный и имеет несколько судимостей. С самого места происшествия был изъят нож со следами крови. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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