2018-12-26T18:01:43+03:00
Происшествия

Татарстанец попал в реанимацию из-за громкой музыки

Конфликт разгорелся после сделанного замечания
Александр ЧЕРНОВ
Поделиться:
Любитель громкой музыки на сделанное замечание едва не зарезал мужчину.Любитель громкой музыки на сделанное замечание едва не зарезал мужчину.Фото: Александр ЧЕРНОВ
Изменить размер текста:

Утром 25 декабря в Набережных Челнах между двоими мужчинами вспыхнул серьезный конфликт.

43-летний челнинец, снимавший комнату в 8 комплексе семейного общежития поселка ГЭС, подошел к 44-летнему хозяину квартиры и попросил сделать музыку тише. Из-за нее мужчина не смог заснуть всю ночь, а тут еще и утром "веселье" продолжилось.

На этой почве и началась перепалка. Когда к единому решению вопроса прийти не удалось, хозяин схватил кухонный нож и ударил им соседа в сердце и голень.

К приезду медиков пострадавший находился без сознания. С серьезными травмами и геморрагическим шоком он госпитализирован в БСМП, где был срочно прооперирован.

Хозяина же квартиры задержали сотрудники Росгвардии и передали в полицию. Во время разбирательтсва выяснилось, что мужчина безработный и имеет несколько судимостей. С самого места происшествия был изъят нож со следами крови. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Чебоксар предложили "защиту от мошенников" и тут же обокрали
В Чувашии активисты задержали нетрезвого руководителя подстанции "скорой помощи"
Казанцам предлагают в Новый год спасти жизни людей
Два татарстанца за мошенничество с землей на 22 миллиона рублей получили только условный срок
МВД Татарстана: из-за сильной метели в республике ограничено движение грузовиков
В двух районах Татарстана 27 декабря отключат свет
В Марий Эл водитель выехал на встречку и погиб, врезавшись в фуру
10-бальные пробки в Казани усугубляют многочисленные аварии
У нового казанского зоопарка "Река Замбези" изменился подрядчик
Маникюрша и оператор АЗС: Татарстан выделит 1,5 миллиона рублей на обучение безработных Набережных Челнов
В Казани двух экс-замов полицейских начальников приговорили к 3,5 годам колонии
ГИБДД Татарстана рекомендует водителям отказаться от поездок 27 декабря
В Татарстане вновь открыли ледовую переправу Аракчино-Верхний Услон
В Чебоксарах "Хаммер" врезался в столб, и тот упал на проезжую часть
В Татарстане в честь Нового года-2019 запретили отключать должников от коммунальных услуг
В Казани мужчина умер в салоне автобуса
В Чебоксарах мужчина выдавал себя за священника и отпевал умерших
В Госавтоинспекции Марий Эл новый руководитель
В Татарстане росгвардейцы застрелили напавшего на мужчину пса
ВТБ вводит надбавку при онлайн-открытии вклада «Максимум»
В Набережных Челнах с вора упали штаны, когда он пытался сбежать с места преступления
Жителей Казани приглашают водить хороводы на дне Голубого озера
"Повышение тарифов неизбежно": Мэр Казани высказался о повышении цен на проезд в общественном транспорте
"Нефтехимик" отправил в отставку Андрея Назарова