2018-12-26T15:08:31+03:00
Авто

В Татарстане вновь открыли ледовую переправу Аракчино-Верхний Услон

Движение там было прекращено из-за сильной метели
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Два дня, начиная с 24декабря, ледовая переправа через Волгу направлением Аракчино-Верхний Услон была закрыта. Движение по ней прекратили из-за плохой погоды – метели.

Этим утром, 26 декабря, работа этой ледовой переправы была возобновлена, сообщает МЧС Татарстана. Напомним эта зимняя дорога помогает автомобилистам сократить дорогу путь примерно на 50 километров. Ее длина составляет 3,2 километра, и она имеет две полосы.

Напомним, на подобных дорогах едущим в машинах необходимо отстегивать ремни безопасности. При этом водитель не должен превышать скорость в 20 км/ч.

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