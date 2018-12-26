Маникюрша и оператор АЗС: Татарстан выделит 1,5 миллиона рублей на обучение безработных Набережных Челнов
Из бюджета Татарстана выделили 1,5 миллиона рублей на обучение безработных жителей Набережных Челнов по 10 различным направлениям. Соответсвующий тендер появился на сайте госзакупок.
В частности, центр занятости населения татарстанского автограда готов выучить будущих маникюрш, операторов заправочных станций, пользователей персональными электронно-вычислительными машинами, слесарей-электриков, электрогазосварщиков, электромонтеров и флористов.
Помимо этого, согласно техническому заданию, исполнитель тендера проведет обучение по направлениям бухгалтерский учет, налогообложение и кадровое делопроизводство с изучением соответсвующих программ.
Однако из представленной документации следует, что во все группы в общей сложности наберут не более 100 человек.
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