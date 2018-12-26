2018-12-26T16:07:38+03:00
Общество

Маникюрша и оператор АЗС: Татарстан выделит 1,5 миллиона рублей на обучение безработных Набережных Челнов

Всего Центр занятости населения города будет проводить подготовку по 10 направлениям
Алина ГАБДУЛИНА
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Во все группы в общей сложности наберут не более 100 человекВо все группы в общей сложности наберут не более 100 человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из бюджета Татарстана выделили 1,5 миллиона рублей на обучение безработных жителей Набережных Челнов по 10 различным направлениям. Соответсвующий тендер появился на сайте госзакупок.

В частности, центр занятости населения татарстанского автограда готов выучить будущих маникюрш, операторов заправочных станций, пользователей персональными электронно-вычислительными машинами, слесарей-электриков, электрогазосварщиков, электромонтеров и флористов.

Помимо этого, согласно техническому заданию, исполнитель тендера проведет обучение по направлениям бухгалтерский учет, налогообложение и кадровое делопроизводство с изучением соответсвующих программ.

Однако из представленной документации следует, что во все группы в общей сложности наберут не более 100 человек.

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