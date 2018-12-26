ГИБДД Татарстана рекомендует водителям отказаться от поездок 27 декабря

СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-26T18:14:05+03:00

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Госавтоинспекция Татарстана предупреждает водителей о сложных метеоусловиях на 27 декабря, четверг. Согласно прогнозам, в республике и в Казани пройдет метель, на дорогах будут снежные заносы и выпадет сильный снег.

Сила юго-восточного ветра достигнет 17 метров в секунду.

Водителей просят быть осторожнее на дорогах, обязательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Если нет серьезной и неотложной необходимости, то отказаться вовсе от поездок, особенно на дальние расстояния.

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