В Чебоксарах "Хаммер" врезался в столб, и тот упал на проезжую часть

СЕГОДНЯ 14:51 2018-12-26T14:51:29+03:00

В аварии никто не пострадал, но движение по этому участку дороги пришлось приостановить [фото]

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В среду, 26 декабря, в Чебоксарах на улице Мате Залка автомобиль марки "Хаммер" врезался в опору линии электропередач. В результате наезда столб сломался у основания и упал, перегородив собой всю проезжую часть.

Фото: ГИБДД Чувашии

Известно, что в аварии никто не пострадал. Место происшествия было изолировано, на нем работали ремонтные бригады. Из-за этого, движение на данном участке улицы пришлось приостановить.

Очевидцы утверждают, что многотонную иномарку попросту занесло, потому что дорога на месте аварии была нечищеная.

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