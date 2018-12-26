В Марий Эл водитель выехал на встречку и погиб, врезавшись в фуру

СЕГОДНЯ 17:04 2018-12-26T17:04:55+03:00

Фото с места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

Пострадал пассажир легковушки. Он был доставлен в больницу [фото]

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Авария с участием иномарок - легкового "Мицубиси" и грузовой "Вольво", произошло на 47-м километре автодороги "Вятка" в Звениговском районе республики.

По предварительным данным, 30-летний водитель легковушки превысил безопасную скорость, выехал на встречку и врезался в фуру. Водитель большегруза попытался притормозить, чтобы избежать столкновения, но его автомобиль с прицепом сложило пополам, и махина почти полностью перегородила дорогу.

Шансов выжить у водителя не былоФото: Из материалов пресс-службы

Легковушка в результате столкновения превратилась в груду искореженного железа, не оставив для водителя шансов на выживание. Пассажир "Мицубиси" доставлен в больницу.

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