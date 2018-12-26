В двух районах Татарстана 27 декабря отключат свет

СЕГОДНЯ 17:32 2018-12-26T17:32:35+03:00

Электричества не будет в Вахитовском и Советском районах столицы Татарстана

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27 декабря в Казани вновь запланировано отключение электричества. На сей раз света не будет в двух районах столицы Татарстана.

Так, с 9.00 до 17.00 электричество отключат в доме №24 по улице Айвазовского, что в Вахитивоском районе.

С 8.00 до 17.00 без света останутся жители частных домов поселка Привольный Советского района по улицам: Алмачуар, Долгая, Жилякле, Знатная, Лейсан, Ореховая, Уракчи, Чирямле, Чэчэк, Эмет.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.