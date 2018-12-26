2018-12-26T19:05:50+03:00
Общество

Казанцам предлагают в Новый год спасти жизни людей

В республиканском центре крови пройдет новогодняя донорская акция
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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Девиз новогодней кампании Республиканского центра крови звучит «Лучший подарок на новый год - спасти чью-то жизнь!».

Из-за того что первые дни января являются самыми травмоопасными, медики реши провести акцию накануне Нового года и пригласили казанцев сдать кровь. Стать донором крови может каждый совершеннолетний житель Казани. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа - принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Утром нужно легко позавтракать, а перед процедурой донору положат сладкий чай.

Также за час до сдачи крови постарайтесь воздержаться от курения. Важное условие - вес должен быть не меньше 50 килограммов. В центре крови напоминают, что необходимо взять с собой документы - паспорт и СНИЛС. Всех желающих ждут с 8:30 до 12:00 27 декабря.

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