В Казани мужчина умер в салоне автобуса

СЕГОДНЯ 14:13 2018-12-26T14:13:16+03:00

Водитель решил не ждать медиков и на автобусе направился в медпункт

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Утром 25 декабря 63-летний казанец зашел на конечной остановке поселка Левченко в автобус 63 маршрута. Пассажиры сразу заметили, что с пенсионером происходит не ладное.

- Он еле передвигался и покачивался, поэтому подумала, что он после алкогольного опьянения. Когда мужчина зашел в салон, сел и облокотился об стекло. Несколько минут просидел не подвижно, а когда автобус тронулся, упал на пол, - рассказала «КП-Казань» очевидец Земфира Гайнетдинова.

К мужчине, лежащему на полу сразу подбежали пассажиры. Его подняли и посадили на сиденье. В кабине водителя нашелся нашатырный спирт, но он не привел мужчину в чувства. Водитель решил сменить маршрут - на автобусе он отправился к ближайшей поликлинике и сам забежал в нее чтобы найти врача.

Прибежавшие в салон автобуса медики осмотрели мужчину. К их приходу он был уже мертв. По предварительной причине - смерть наступила в результате сердечной недостаточности

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