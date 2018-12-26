В Чебоксарах мужчина выдавал себя за священника и отпевал умерших
В Чебоксарах мужчина по имени Андрей Соколов уже продолжительное время совершает различные требы, в числе которых чаще всего значатся отпевания покойников и освящения, как помещений, так и автомобилей. Однако в последнее время духовенство и простые жители города стали жаловаться на Андрея, утверждая, что он не настоящий священник.
Соответствующие сообщения начали поступать в Чебоксарско-Чувашская епархию. После выяснения личности Соколова, предположения подтвердились - Андрей не имеет разрешения совершать подобные требы.
- Поскольку Соколов Алексей не имеет священнического сана, все его действия являются не каноничными, безблагодатными и недействительными, - предупреждает жителей республики Чувашская митрополия
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