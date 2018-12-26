В Татарстане в честь Нового года-2019 запретили отключать должников от коммунальных услуг

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-26T14:34:59+03:00

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В Доме правительства Татарстана прошла Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики, во время которой первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин заявил, что во время новогодних каникул отключать газ и электроснабжение должникам недопустимо.

- Не допускать отключения от газа и электроснабжения социально не защищенных групп населения даже при имеющихся у них долгах по коммунальным платежам, - также призвал зам-начальника МЧС Татарстана Сергей Сергеев.

Выяснилось, что в республике насчитывается 487 социально не защищенных семей, имеющих долги за отопление и 381 семья – за электроэнергию. Рустам Нигматуллин дал поручение руководителям на местах взять эти семьи под особый контроль и продумать программы по оказанию им помощи. При этом отключать их от газа и электричества никто не будет.

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