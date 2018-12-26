В Набережных Челнах с вора упали штаны, когда он пытался сбежать с места преступления

СЕГОДНЯ 12:39 2018-12-26T12:39:11+03:00

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17 декабря в Набережных Челнах произошла попытка кражи продуктов из сетевого супермаркета на улице Мусы Джалиля. Подробности этой истории стали известны накануне, 25 декабря.

Как выяснилось, сигнал тревоги поступил на пульт системы безопасности "Дельта" в 3.35. Через 5 минут на место уже прибыл их патрульный автомобиль. Подойдя к магазину, охранник увидел молодого мужчину, который складывал продукты в пакет, не оплатив их. Уже у выхода вор заметил охранника и предложил ему чуть позже разделить украденное пополам, чтобы между ними не возникло конфликта.

Однако сотрудник службы не оценил подобное щедрое предложение и попытался задержать мужчину. Тот, в свою очередь, попробовал забежать обратно вглубь магазина, но не смог - двери захлопнулись. В то время как вор, пытался вырваться из плена, в который он попал, с него неожиданно упали штаны.

Надев их обратно, он еще раз попытался сбежать, но был наконец пойман и предан полиции.