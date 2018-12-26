В Госавтоинспекции Марий Эл новый руководитель
Сотрудникам Госавтоинспекции Марий Эл в среду, 26 декабря, начальник Управления по работе с личным составом МВД республики Сергей Хухарев представил нового руководителя.
Согласно приказа министра внутренних дел России на эту должность назначен подполковник полиции Андрей Фарафонов.
- Основные принципы в работе Госавтоинспекции остаются прежними: соблюдение дисциплины и законности, вежливое и уважительное отношение к гражданам, - отметил Фарафонов после знакомства с личным составом.
СПРАВКА КП
43-летний Андрей Васильевич Фарафонов службу начинал в 1995 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГАИ УВД Орловской области.
С 2011 года возглавлял работу отдела ГИБДД УМВД России Орла.
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