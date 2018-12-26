В Госавтоинспекции Марий Эл новый руководитель

СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-26T13:38:22+03:00

Андрей Фарафонов приехал в Марий Эл из Орла Фото: Из материалов пресс-службы

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Сотрудникам Госавтоинспекции Марий Эл в среду, 26 декабря, начальник Управления по работе с личным составом МВД республики Сергей Хухарев представил нового руководителя.

Согласно приказа министра внутренних дел России на эту должность назначен подполковник полиции Андрей Фарафонов.

- Основные принципы в работе Госавтоинспекции остаются прежними: соблюдение дисциплины и законности, вежливое и уважительное отношение к гражданам, - отметил Фарафонов после знакомства с личным составом.

СПРАВКА КП

43-летний Андрей Васильевич Фарафонов службу начинал в 1995 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГАИ УВД Орловской области.

С 2011 года возглавлял работу отдела ГИБДД УМВД России Орла.