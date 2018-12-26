"Нефтехимик" отправил в отставку Андрея Назарова

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-26T11:47:13+03:00

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Накануне Нового года в нижнекамском "Нефтехимике" решили поменять наставника. Так, с поста главного тренера в отставку отправили Андрея Назарова. Пока исполнять обязанности наставника команды будет Вячеслав Буцаев.

Отметим, что Назаров возглавил "Нефтехимик" в 2016 году. До этого он работал в "Тракторе", "Витязе", "Северстали", "Донбассе", СКА и "Барысе". В нынешнем сезоне "Нефтехимик" под руководством Назарова набрал только 35 очков в 42 матчах и располагается на 10 месте в восточной конференции. От "Трактора", идущего на 8 позиции, которое, как известно, дает право выступить в плей-офф, нижнекамцы отстают на 4 очка, проведя, при этом, на два матча больше.