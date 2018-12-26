Жителей Казани приглашают водить хороводы на дне Голубого озера

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-26T12:26:54+03:00

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В последние дни 2018 года, а именно 30 декабря, в дне Голубого озера установят новогоднюю елку. Всех жителей Казани организаторы приглашают в этот день водить вокруг нее хороводы.

Известно, что вместе с гостями в этот день будут 40 дайверов и студенты-медики. После, на берегу всех будут ждать Дед Мороз, Снегурочка и горячий стол с пельменями и чаем.

Несмотря на то, что установка елки на дне Голубого озера – давняя традиция, в этом году празднование будет не похожим на все предыдущие. Так у гостей появится возможность поучаствовать в лыжном забегом. Мероприятие начнется в 11.00.

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