В 2019 году в Набережных Челнах появится крематорий для животных

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-26T11:23:48+03:00

Это будет второе подобное учреждение в республике Фото: Алина ГАБДУЛИНА

На его строительство потратят более 500 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

К августу 2019 года в Набережных Челнах построят крематорий для животных. Он разместиться на территории городского приюта для бездомных кошек и собак.

Известно, что крематор (устройство для контейнерного типа для кремации - Ред.) будет привезен в татарстанский Автоград из Ижевска. Строительством самого заведения займется один из благотворительных фондов помощи бездомным животным, который уже получил для этого 502 тысячи рублей.

Отметим, что это будет второе подобное учреждение в республике. Первое находится в Казани.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен