В 2019 году в Набережных Челнах появится крематорий для животных
На его строительство потратят более 500 тысяч рублей
Это будет второе подобное учреждение в республикеФото: Алина ГАБДУЛИНА
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К августу 2019 года в Набережных Челнах построят крематорий для животных. Он разместиться на территории городского приюта для бездомных кошек и собак.
Известно, что крематор (устройство для контейнерного типа для кремации - Ред.) будет привезен в татарстанский Автоград из Ижевска. Строительством самого заведения займется один из благотворительных фондов помощи бездомным животным, который уже получил для этого 502 тысячи рублей.
Отметим, что это будет второе подобное учреждение в республике. Первое находится в Казани.
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