В Татарстане росгвардейцы застрелили напавшего на мужчину пса

СЕГОДНЯ 13:15 2018-12-26T13:15:48+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Зеленодольске еще 20 декабря, но стало известно про это только сейчас. Сотрудники Росгвардии приехали на вызов в один из многоэтажных жилых домов. Там на мужчину в подъезде напала собака бойцовской породы питбультерьер. Пес грыз его руки, и отогнать арессивное животное очевидцы опасались. Вызвали медиков, но врачи тоже не смогли помочь покусанному мужчине.

Вся история происходила на площадке шестого этажа. Когда собака увидела росгвардейцев, то бросила истекающего кровью мужчину, и попыталась напасть на них.

- Сотрудникам Росгвардии удалось обезвредить пса, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Только тогда врачи смогли забрать в больницу искусанного мужчину. Оказалось, что это отец хозяина собаки. Для выяснения всех обстоятельств инцидента на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.