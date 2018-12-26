На данный момент дороги Татарстана от снега очищают 387 единиц техники

СЕГОДНЯ 11:08 2018-12-26T11:31:55+03:00

А ночью с 25 на 26 декабря их количество составило 406 единиц

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Известно, что, по информации на 26 декабря, дороги республиканского значения в Татарстане обслуживают порядка 387 единиц снегоуборочной техники. Прошлой ночью из-за продолжительного снегопада их количество составило 406 единиц.

Отметим, что за все это время было рассыпано 2365 тонн пескосоляной смеси, 123 тонны чистой соли и 3 тонны смеси соли и воды.

На автомобильных дорогах Татарстана продолжают работать 56 метеостанций, которые обеспечивают немедленное реагирование на меняющуюся погоду.

- Работает круглосуточная оперативная служба, телефон 291-91-91, которая в том числе принимает информацию по состоянию автомобильных дорог, - напоминает министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.