2018-12-26T10:16:34+03:00
Происшествия

По факту стрельбы в центре Казани возбудили уголовное дело

Поиски нападавшего продолжаются
Лика ИСАЕВА
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По факту нападения на казанцев возбуждено уголовное делоПо факту нападения на казанцев возбуждено уголовное делоФото: Из материалов пресс-службы
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В Казани продолжают разыскивать 55-летнего мужчину, которого подозревают в нападение на двух мужчин. Напомним, все произошло 25 декабря, во вторник, на перекрестке улиц Островского и Университетской. Прохожий открыл стрельбу, предположительно из травматического пистолета, по двум мужчинам, сидевшим в иномарке. Один из них получил ранение в голову, второй - в живот. Оба прооперированы и находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Злоумышленника задержать по горячим следам не удалось.

- По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц", - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана.

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