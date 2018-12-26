В Казани во время пожара на складе получил ожоги пенсионер

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-26T10:08:05+03:00

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Пожар на складе бумаги на территории режимного предприятия начался в 19.11 во вторник, 25 декабря. Пожарных вызвали к дому 100 на улице Восстания в Московском районе столицы Татарстана.

Когда они прибыли на место, то выяснилось, что горит бумага на складе в корпусе №209. 60-летний сторож-пенсионер получил ожогами рук, лица, шеи. Он находится в ожоговом центре РКБ.

Тушили склад через оконные проемы. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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