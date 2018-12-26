2018-12-26T09:20:08+03:00
Происшествия

В Казани иномарка сбила 9-летнюю девочку

Школьница переходила дорогу на красный сигнал светофора
Лика ИСАЕВА
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Девочка переходила дорогу на "красный" сигнал светофораДевочка переходила дорогу на "красный" сигнал светофораФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на девятилетнюю школьницу произошел 25 декабря, во вторник, в 15.15 на улице Большая Красная, у дома №20. 32-летний водитель иномарки "Фольксваген Поло" нажал на тормоз, когда на проезжую часть на запрещающий "красный" сигнал светофора, выскочила девочка. К сожалению, предотвратить наезд он не сумел, и автомобиль сбил школьницу.

Приехавшие на вызов медики осмотрели пострадавшую, и констатировали у нее ушибы головы.

- По факту ДТП будет проведено административное расследование, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

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