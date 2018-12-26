2018-12-26T08:53:44+03:00
Здоровье

В Татарстане в 2018 году сохранился естественный прирост населения

Это единственный регион ПФО с таким результатом
Лика ИСАЕВА
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В Татарстане идет естественный прирост населенияВ Татарстане идет естественный прирост населенияФото: Из материалов пресс-службы
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В министерстве здравоохранения Татарстана подвели итоги работы за год. Оказалось, что республика стала единственным регионом в ПФО, где в 2018 году сохранился положительный естественный прирост населения.

- Разработан пилотный проект в области онкологии, - сообщил глава ведомства Марат Садыков. - Его цель – увеличить доступность специализированной онкологической помощи и снизить смертность от злокачественных новообразований.

Для удобства жителей северо-востока Татарстана, в Набережных Челнах появится радиологический корпус, где пациенты смогут пройди лечение от онкологических образований. Уже заложен фундамент для здания.

Несмотря на то, что благодаря хорошей диагностики в Татарстане зарегистрирован рост заболеваемости новообразованиями, современный уровень оказания таким пациентам медицинской помощи за 9 месяцев 2018 года отмечается снижение смертности трудоспособного населения Татарстана от новообразований: 69,5 на 100 тысяч населения.

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