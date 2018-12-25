2018-12-25T19:03:48+03:00
Общество

К 2024 году Минздрав Татарстана приобретет еще два казанских вертолета «Ансат»

Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил глава республиканского ведомства Марат Садыков
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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В этот вторник, 25 декабря, в Казани прошла пресс-конференция главы Минздрава Татарстана Марата Садыкова по итогам уходящего года.

Но, помимо этого, министр сообщил и о далеко идущих планах. Так, по словам Садыкова, к 2024 году республиканский Минздрав собирается приобрести два казанских вертолета «Ансат». Правда, пока неизвестно, сколько на это готовы потратить денег и из каких источников.

Отмечается, что сейчас Минздрав Татарстана пользуется двумя такими «Ансатами» и одним Ми-8, оснащенными медицинскими модулями. А также для доставки врачей в районы Татарстана имеет вертолет марки Robinson.

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