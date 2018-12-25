Президент Татарстана о ВСМ Москва-Казань: деньги появятся - все будет

СЕГОДНЯ 18:38 2018-12-25T18:38:27+03:00

Рустам Минниханов прокомментировал слова главы Минфина России Антона Силуанова о том, что проект экономически нецелесообразен

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В этот вторник на предновогодней встрече с журналистами президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал слова главы Минфина России Антона Силуанова, который заявил, что строительство ВСМ Москва-Казань экономически нецелесообразно.

По словам Рустама Минниханова, высказывание Силуанова не обидели, если он так сказал, значит, денег нет, а когда они появятся, то все будет.

Как считает президент Татарстана, железнодорожная высокоскоростная магистраль это одна из вещей, которая должна созреть, а сделать Россию мобильной страной за счет одной авиации не получится, как и за счет автомобильных дорог, поэтому ВСМ нужны.

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