Президент Татарстана о ВСМ Москва-Казань: деньги появятся - все будет
В этот вторник на предновогодней встрече с журналистами президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал слова главы Минфина России Антона Силуанова, который заявил, что строительство ВСМ Москва-Казань экономически нецелесообразно.
По словам Рустама Минниханова, высказывание Силуанова не обидели, если он так сказал, значит, денег нет, а когда они появятся, то все будет.
Как считает президент Татарстана, железнодорожная высокоскоростная магистраль это одна из вещей, которая должна созреть, а сделать Россию мобильной страной за счет одной авиации не получится, как и за счет автомобильных дорог, поэтому ВСМ нужны.
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