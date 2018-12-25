2018-12-25T18:06:06+03:00
Спорт

Три хоккеиста казанского "Барса" сыграют на молодежном чемпионате мира в Канаде

Они вошли в число 25 счастливчиков
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал имена 25 хоккеистов, которые отправятся на молодежный чемпионат мира в Канаду.

Нашлось в данном списке место и игрокам системы казанского "Ак Барса". Так, за океан отправятся голкипер Амир Мифтахов, защитник Даниил Журавлёв и форвард Артём Галимов.

Все трое в нынешнем сезоне выступают в ВХЛ в составе "Барса". Мифтахов - основной голкипер команды. На его счету 18 игр и почти тысяча минут на площадке. Журавлев сыграл в 24 матчах и не отметился результативными действиями. Галимов также сыграл в 24 поединках. На его счету 4 гола и 10 результативных передач.

Отметим, что молодежный чемпионат мира стартует 27 декабря. Сборная России сыграет в одной группе с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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