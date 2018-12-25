Три хоккеиста казанского "Барса" сыграют на молодежном чемпионате мира в Канаде
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал имена 25 хоккеистов, которые отправятся на молодежный чемпионат мира в Канаду.
Нашлось в данном списке место и игрокам системы казанского "Ак Барса". Так, за океан отправятся голкипер Амир Мифтахов, защитник Даниил Журавлёв и форвард Артём Галимов.
Все трое в нынешнем сезоне выступают в ВХЛ в составе "Барса". Мифтахов - основной голкипер команды. На его счету 18 игр и почти тысяча минут на площадке. Журавлев сыграл в 24 матчах и не отметился результативными действиями. Галимов также сыграл в 24 поединках. На его счету 4 гола и 10 результативных передач.
Отметим, что молодежный чемпионат мира стартует 27 декабря. Сборная России сыграет в одной группе с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.