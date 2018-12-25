2018-12-25T17:26:04+03:00
Общество

26 декабря в Казани прогнозируют сильный ветер. метель и снежные заносы

Температура воздуха опустится до 13 градусов мороза
Владимир КРУПСКИЙ
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Порывы ветра будут достигать 17 м/с.Порывы ветра будут достигать 17 м/с.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В ближайшие сутки характер погоды на территории Казани не изменится. Столица Татарстана по-прежнему будет во власти снегопадов. Так, 26 декабря в Казани прогнозируют казанцам сильный снег, местами метель и ветер порывами до 17 м/с. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы, из-за метели – ухудшение видимости, поэтому пешеходов и водителей просят быть осторожными и внимательными на дорогах.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 11 до 13 градусов мороза. Днем - примерно 7-9 градусов со знаком "минус".

В целом по Татарстану ночью и днем местами также ожидается метель с существенным ухудшением видимости, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов ниже нуля. Днем - 6-11 градусов со знаком "минус".

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