Многофункциональный религиозный центр появится на территории Казани

СЕГОДНЯ 17:43 2018-12-25T17:43:05+03:00

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Два новых объекта появятся в Казани. Так, как сообщил президент благотворительного фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов, в столице Татарстана начинается строительство религиозного многофункционального комплекса в поселке Левченко. Кроме того, около мечети «Ярдэм» появится комплекс для проживания инвалидов-колясочников.

Религиозный многофункциональный комплекс получит название «Сулейман». Он будет включать в себя просторную мечеть, центр по заучиванию Корана, с постоянным проживанием для мальчиков, социальную столовую. Кроме того, здесь будут организованы дневные курсы для девочек.

В комплексе для инвалидов-колясочников возле мечети «Ярдэм» будут созданы необходимые условия для комфортного проживания и реабилитации инвалидов-колясочников, инвалидов с ДЦП и нарушением опорно-двигательного аппарата.