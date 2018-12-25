2018-12-25T17:01:13+03:00
Происшествия

В Татарстане 20-летний студент вышел на улицу в легкой обуви и замерз насмерть

Его искали несколько дней
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: "Лиза Алерт".Фото: "Лиза Алерт".
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В Татарстане недалеко от базы отдыха "Ял" нашли тело молодого человека. В нем опознали 20-летнего жителя Набережных Челнов Олега Шестерова, который пропал три дня назад.

По данным портала Chelny-biz.ru, парень вместе с компанией отдыхал на базе отдыха. В минувшее воскресенье он покинул территорию базы и пропал. К его поисками приступили полицейские и волонтеры. Тело парня обнаружили его друзья, в кустах.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По некоторым данным студент филиала КФУ вышел на улицу в легкой обуви, хотя на улице было довольно морозно. Обстоятельства гибели предстоит выяснить следователям.

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