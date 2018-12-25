В Татарстане 20-летний студент вышел на улицу в легкой обуви и замерз насмерть

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-25T17:01:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татарстане недалеко от базы отдыха "Ял" нашли тело молодого человека. В нем опознали 20-летнего жителя Набережных Челнов Олега Шестерова, который пропал три дня назад.

По данным портала Chelny-biz.ru, парень вместе с компанией отдыхал на базе отдыха. В минувшее воскресенье он покинул территорию базы и пропал. К его поисками приступили полицейские и волонтеры. Тело парня обнаружили его друзья, в кустах.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По некоторым данным студент филиала КФУ вышел на улицу в легкой обуви, хотя на улице было довольно морозно. Обстоятельства гибели предстоит выяснить следователям.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен