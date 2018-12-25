Татарстанец не захотел платить за оскорбление экс-полицейского и обратился в суд

СЕГОДНЯ 16:49 2018-12-25T16:49:15+03:00

Но там его не поддержали

Изменить размер текста: A A

В Бавлах в прокуратуру обратился бывший сотрудник полиции. Мужчина пожаловался на то, что его оскорбили в одной из групп популярного мессенджера.

Проверка показала, что в начале октября этого года местный житель действительно разместил в созданной им группе фотографию экс-полицейского и снабдил ее оскорбительной надписью.

За это мужчину привлекли к административной ответственности в виде штрафа размером в 3 тысячи рублей. Вот только он не согласился с таким решением мирового суда и обжаловал его. Однако уже городской суд оставил все как есть и не удовлетворил жалобу горожанина. Сообщает прокуратура Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен