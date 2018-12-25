2018-12-25T16:37:49+03:00
Общество

Под Новый год-2019 38 студентам и аспирантам присуждена стипендия мэра Казани

Ее размер составил от 30 до 10 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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В этот вторник, 25 декабря, под Новый год-2019 в Казанской Ратуше прошло вручение именных стипендий мэра Казани. Ее в этот раз удостоились 38 студентов и молодых аспирантов.

Всего на соискание стипендии было подана 221 заявка. 71 человек смогли пройти в очный этап, где они защищали свои проекты перед членами экспертных комиссий. Работали две секции - социально-гуманитарная, а также техническая и естественно-научная.

В итоге 16 аспирантов были удостоены стипендии в 30 тысяч рублей, 20 студентов вузов - по 20 тысяч рублей, два студента колледжа - по 10 тысяч рублей.

Всего в этот день мэр Казани Ильсур Метшин вручил дипломы 68 талантливым и перспективным представителям городской молодежи. Кроме студентов и аспирантов, его именной стипендии удостоились и 30 учеников музыкальных и художественных школ города (по 10 тысяч рублей каждому).

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