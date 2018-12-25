Ты просто Космос!: в Чебоксарах родители назвали сына как героя сериала "Бригада"
Мальчик появился на свет 11 декабря
Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:
Необычное имя выбрали чебоксарцы Анна и Александр для своего первенца. Родившегося 11 декабря сына они назвали Космос. Мальчик появился на свет в Президентском перинатальном центре Минздрава Чувашии.
Итоги демографической ситуации в республике подвели в Чувашстате. С начала 2018 года естественная убыль населения республики составила 1791 человек. По предварительным данным, в Чувашии число умерших превысило число родившихся на 23,6%.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен