Ты просто Космос!: в Чебоксарах родители назвали сына как героя сериала "Бригада"

СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-25T16:26:45+03:00

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Необычное имя выбрали чебоксарцы Анна и Александр для своего первенца. Родившегося 11 декабря сына они назвали Космос. Мальчик появился на свет в Президентском перинатальном центре Минздрава Чувашии.

Итоги демографической ситуации в республике подвели в Чувашстате. С начала 2018 года естественная убыль населения республики составила 1791 человек. По предварительным данным, в Чувашии число умерших превысило число родившихся на 23,6%.

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