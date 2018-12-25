Мэр Набережных Челнов: на строительство ливневок в городе надо 2,5 миллиарда рублей
В этот вторник на итоговой пресс-конференции мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев признал, что в городе есть проблема с ливневками.
По его словам, во время строительства татарстанского автограда больше внимание уделялось именно возведению завода «КАМАЗ» и домов. Поэтому сеть ливневой канализации не были созданы в том объеме, который был необходим.
Даже несмотря на то, что существующие ливневки постоянно ремонтируются и промываются, их все равно не хватает.
Как заявил мэр Набережных Челнов, для строительства этих сетей в городе нужно 2,5 миллиарда рублей.
Отмечается, что в татарстанском автограде зарегистрировано 266 км сетей ливневой канализации, 8 886 колодцев и 2 293 дождеприемных решеток. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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