Мэр Набережных Челнов: на строительство ливневок в городе надо 2,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:59 2018-12-25T15:59:02+03:00

По словам Наиля Магдеева, только в 2018 году на ремонт инженерных систем в татарстанском автограде было потрачено 50 миллионов рублей

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В этот вторник на итоговой пресс-конференции мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев признал, что в городе есть проблема с ливневками.

По его словам, во время строительства татарстанского автограда больше внимание уделялось именно возведению завода «КАМАЗ» и домов. Поэтому сеть ливневой канализации не были созданы в том объеме, который был необходим.

Даже несмотря на то, что существующие ливневки постоянно ремонтируются и промываются, их все равно не хватает.

Как заявил мэр Набережных Челнов, для строительства этих сетей в городе нужно 2,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что в татарстанском автограде зарегистрировано 266 км сетей ливневой канализации, 8 886 колодцев и 2 293 дождеприемных решеток. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

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