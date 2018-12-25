2018-12-25T15:41:01+03:00
Общество

В Казани по инициативе Минтимера Шаймиева трехъязычная школа появится к 1 сентября 2020 года

В ней будут преподавать на русском, татарском и английском
Олег ЛУГОВОЙ
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В настоящее время в республике полным ходом идет разработка концепции озвученного образовательного учреждения.В настоящее время в республике полным ходом идет разработка концепции озвученного образовательного учреждения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По инициативе первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева в Казани все же создадут школу, где преподавание будет вестись на трех языках – русском, английском и татарском.

Она должна открыться уже к 1 сентября 2020 года. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов.

По его словам, предполагается, что в новой – трехъязычной, школе у детей во время обучения, в частности, будут формировать системное мышление и навыки работы в ИТ-системах. По сути это будет комплекс, в состав которого войдет и детский интернат на 200 мест.

В настоящее время в республике полным ходом идет разработка концепции озвученного образовательного учреждения. Для этого создана специальная группа. В нее вошли как ученые, так и практики.

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