Газета "Вечерняя Казань" прекратит свое существование в конце года

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-25T15:46:09+03:00

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Газета "Вечерняя Казань" в 2019 году выпускаться не будет. Сегодня стало известно о том, что в конце текущего года издание прекращает свою деятельность. Как сообщили собственные источники "КП-Казань", во время ежедневной планерки в редакции издания "Вечерняя Казань" сотрудникам объявили, что с 1 января они могут быть свободными. Издание прекращает свою деятельность.

Отметим, что никаких проблем с зарплатой, по данным собеседника "КП-Казань", в издании не было. О возможном закрытии также никто не подозревал. Так что сегодняшняя новость для сотрудников газеты стала настоящим шоком. Отметим, что подробности такого решения опубликуют в последнем номере "Вечерней Казани".

СПРАВКА КП

"Вечерняя Казань" издавалась с 1979 года. Газеты выходила три раза неделю: по вторникам, четвергам, субботам. Ее тираж составлял примерно 17 тысяч экземпляров.