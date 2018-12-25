В Казани во время только одного рейда у продавцов забрали 100 елок

СЕГОДНЯ 14:59 2018-12-25T14:59:19+03:00

За незаконную рубку полагается штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, и от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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В столице Татарстана перед Новым годом продолжается традиционная операция «Ель», направленная на выявление фактов незаконной вырубки и продажи хвойных деревьев. Это, в том числе, предполагает и усиление надзора со стороны ГИБДД за грузовиками.

Так, только во время одного последнего рейда в Приволжском районе Казани полицейскими были изъяты 100 елок. Их продавали незаконно.

Это выяснилось при проверке документации на торговой точке. В итоге у продавцов не только забрали новогодний товар, но и составили на них административные протоколы.

Стоит напомнить, что за незаконную рубку полагается штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, и от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц. Кроме того, виновный должен будет также возместить и причиненный природе ущерб.

Операция «Ель» в Казани продлится до 31 декабря.

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