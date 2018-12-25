В преддверии Нового года-2019 более 100 татарстанских детей посетят Елку в московском Кремле
На брифинге премьер-министр Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что 26 декабря главную Елку страны в московском Кремле посетят 104 ребенка из республики. Это победители всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей, а также спортивных соревнований.
Также в этот вторник, 25 декабря, в столице Татарстана в «Татнефть Арене» пройдет республиканская Елка. Ее посетят около 8 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет. Им представят шоу «Возвращение сказки», сюжет которого построен на сказках Габдуллы Тукая. На сцене выступят порядка 1 000 артистов и певцов. А главной звездой республиканской Елки станет певица Юлианна Караулова.
Кроме того, мэрия Казани тоже организует городские Елки, которые посетят около 4 тысяч ребят. Из них 1 000 – это воспитанники детских домов. Первое представление в Казанской Ратуше состоится уже в эту среду, 26 декабря.
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