СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-25T14:27:11+03:00

Их взяли с поличным в Нижнекамске [видео]

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В ходе отработки оперативной информации в Нижнекамске полицейские вышли на четырех молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет. Правоохранители установили, что парни занимались бесконтактной продажей наркотиков на территории города. Их одного за другим задержали.

В ходе личных досмотров и обысков стражи порядка изъяли у задержанных свыше полукилограмма наркотиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/683851" frameborder="0"></iframe> В Татарстане задержали четверых парней с наркотиками весом более полукилограмма.МВД по РТ

- По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы, - сообщили в МВД Татарстана. – Все подозреваемые помещены под стражу. Сейчас идет работа над выявлением дополнительных эпизодов их преступной деятельности фигурантов и установлению канала поставки наркотиков.

Согласно российскому законодательству молодым людям грозит лишение свободы на срок до 15 лет максимум.

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