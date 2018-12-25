В Татарстане задержали четверых парней с наркотиками весом более полукилограмма
В ходе отработки оперативной информации в Нижнекамске полицейские вышли на четырех молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет. Правоохранители установили, что парни занимались бесконтактной продажей наркотиков на территории города. Их одного за другим задержали.
В ходе личных досмотров и обысков стражи порядка изъяли у задержанных свыше полукилограмма наркотиков.
В Татарстане задержали четверых парней с наркотиками весом более полукилограмма.МВД по РТ
- По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы, - сообщили в МВД Татарстана. – Все подозреваемые помещены под стражу. Сейчас идет работа над выявлением дополнительных эпизодов их преступной деятельности фигурантов и установлению канала поставки наркотиков.
Согласно российскому законодательству молодым людям грозит лишение свободы на срок до 15 лет максимум.
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