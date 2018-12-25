25 декабря в Казани откроют интерактивный музей чая
На брифинге в Кабмине Татарстана председатель республиканского Госкомитете по туризму Сергей Иванов сообщил журналистам, что 25 декабря, в преддверии Нового года-2019, в Казани свою работу начнет интерактивный музей чая. Он расположился на территории Старо-Татарской слободы.
По словам Иванова, музей будет раскрывать традиции Татарстана и традиции чаепития.
Напомним, не так давно – 14 декабря, «Комсомольская правда» в Казани провела фестиваль чая. На нем можно было продегустировать несколько десятков видов этого тонизирующего напитка, выпечку и сладости от партнеров, а также получить подарки и призы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В столице Татарстана на территории Старо-Татарской слободы установили новый арт-объект «Окно в Казань» (подробности)
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен