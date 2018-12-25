25 декабря в Казани откроют интерактивный музей чая

СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-25T13:58:26+03:00

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На брифинге в Кабмине Татарстана председатель республиканского Госкомитете по туризму Сергей Иванов сообщил журналистам, что 25 декабря, в преддверии Нового года-2019, в Казани свою работу начнет интерактивный музей чая. Он расположился на территории Старо-Татарской слободы.

По словам Иванова, музей будет раскрывать традиции Татарстана и традиции чаепития.

Напомним, не так давно – 14 декабря, «Комсомольская правда» в Казани провела фестиваль чая. На нем можно было продегустировать несколько десятков видов этого тонизирующего напитка, выпечку и сладости от партнеров, а также получить подарки и призы.

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