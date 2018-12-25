"Рубин" хочет усилить состав резервистом команды-аутсайдера ФНЛ

СЕГОДНЯ 13:36 2018-12-25T13:36:07+03:00

Голкипер Игорь Обухов в этом сезоне сыграл за "Тюмень" только 6 матчей

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Казанский "Рубин" уже 4 января выйдет из отпуска. При этом, постепенно проясняются и трансферные планы команды. Так, на первый сбор с командой отправится голкипер Игорь Обухов.

Начало сезона 22-летний вратарь проводил в клубе Футбольной национальной лиги "Тюмень". Основным голкипером ему стать не удалось. На его счету всего 6 матчей, в которых он пропустил 10 голов.

Известно, что Обухов в "Рубине" будет находиться на просмотре. Как сообщил директор "Тюмени" Александр Попов, голкипер может вернуться в расположение сибирской команды в случае, если закрепиться в составе команды РПЛ ему не удастся.

Отметим, что "Тюмень" в нынешнем сезоне ФНЛ не блещет. Команда занимает только 18 место из 20-ти и рискует вылететь во вторую лигу.

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