Житель Чувашии, насмерть забивший знакомую табуретом, приговорен к 11 годам колонии

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-25T13:04:08+03:00

Ранее судимый мужчина провел в местах лишения свободы более 13 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тело женщины через два дня после ее гибели обнаружила почтальон

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12 июля вечером в городе Шумерля 58-летний местный житель зашел в гости к своей 54-летней знакомой. У нее в доме они вместе выпили и по пьяной лавочке поссорились. Спиртное в крови у мужчины, видимо, прибавило ему не дюжей агрессии.

Он жестоко избил хозяйку руками и ногами, а также деревянной табуреткой. Женщина после такой жесткой расправы довольно быстро скончалась. Сказались нанесенные травмы. Мужчина же поспешил сбежать. Тело женщины через два дня после ее гибели обнаружила почтальон.

Забивший ее насмерть горожанин был задержан и заключен под стражу.

- В итоге суд приговорил мужчину к 11 годам колонии особого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что осужденный и до этого имел проблемы с законом. Он уже привлекался за смертельное избиение другой женщины и разбой. В общей сложности он провел в местах, не столь отдаленных более 13 лет.