Новый год-2019 в Казани: на праздничные каникулы городские гостиницы будут загружены на 84%

СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-25T12:31:13+03:00

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В этот вторник, 25 декабря, на брифинге в Кабмине Татарстана председатель республиканского Госкомитета по туризму Сергей Иванов сообщил, что в праздничные каникулы на Новый год-2019 гостиницы и отели Казани будут загружены на 84%. И это не все. В пиковые дни этот показатель увеличится еще на 8%. То есть в итоге туристами номерной фонд будет занят на 92%.

По словам Иванова, в 2018 году новогодние каникулы в столице Татарстана провели порядка 130 тысяч туристов и в этот раз есть надежда, что гостей будет еще больше.

По данным татарстанского Госкомитета по туризму, основные точки притяжения туристов в республике - это остров-град Свияжск, Болгар и Елабуга.

Напомним, Казань вошла в топ-3 российских городов по популярности среди туристов с детьми. Впереди оказались лишь только Санкт-Петербург и Москва.

Отмечается, что в среднем семейные путешественники на Новый год-2019 в столице Татарстана пробудут три ночи.