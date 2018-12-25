2018-12-25T12:16:51+03:00
Общество

26 декабря в трех районах Казани пропадет свет

Все из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключение, в том числе, запланировано и в поселке Юдино.Отключение, в том числе, запланировано и в поселке Юдино.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эту среду, 26 декабря, в трех районах Казани отключат свет. Произойдет это из-за планового ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техобслуживания оборудования распределительных сетей.

Итак, без электричества в этот день с 9.00 до 17.00 останутся жильцы дома №24 на улице Айвазовского в Вахитовском районе.

Также с 8.30 до 17.00 свет отключат в домах поселка Юдино Кировского района по адресам: переулок Гаванский, 17, 19, 20, улица Гаванская, 41, 41а, 43, 52, 54, 56, 51, 58, 60, 53, 55, 57, 59, 62, 64, 66, переулок Герцена, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, Переулок Революционный, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, улица Революционная, 62, 66, 68, 70, 85, 87, 89, улица Тепловозников, 39а, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54б, 54г, 54а, улица Черногоская, 5.

А с 9.00 до 18.00 обесточат дома №№6, 86а, 88, 94, 96, 98, 104 на улице Аделя Кутуя в Советском районе.

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