Новый год-2019 в Чебоксарах: как будет работать общественный транспорт
О том, как будет работать общественный транспорт в ночь Нового года-2019 в Чебоксарах, сообщили в мэрии города. Основные праздничные мероприятия в ночь с 31 декабря на 1 января будут проходить на Красной площади, где в еще в последний день года в 23.00 начнется праздничный концерт, и завершится праздничным фейерверком уже 1 января в 1.00.
Общественный транспорт в честь Нового года-2019 в Чебоксарах будет работать по особому расписанию - до 4.00 1 января.
К слову, поздравление Президента России Владимира Путина будет транслироваться на большом экране на Красной площади.
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