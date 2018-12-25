"Экономический смысл фактически отсутствует": Первый вице-премьер РФ Силуанов назвал нецелесообразным строительство ВСМ "Москва-Казань"

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-25T11:27:21+03:00

Добраться из Москвы в Казань по ВСМ можно будет за 3,5 часа. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" экономически целесообразна. Так считаетпервый вице-премьер РФ Антон Силуанов. По его словам, он скептически относится к этому проекту.

- Даже если это будет Казань - никакой экономики абсолютно нет. Такие проекты высокоскоростных магистралей делают там, где большое скопление народа, где люди будут перемещаться. Между Москвой и Питером - я еще понимаю. Даже есть оценки специалистов, где такие проекты могут быть выгодны и могут окупать текущее содержание. Но поскольку между Казанью и Москвой действует нормальное авиасообщение, по времени все равно авиасообщение будет быстрее, чем высокоскоростной поезд, поэтому экономический смысл фактически отсутствует, - цитирует Силуанова ТАСС.

Отметим, что протяженность ВСМ "Москва-Казань" должна была составить 790 километров. Скорость поездов - 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 километров. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа, а не 14, как сейчас.