В Казани во время столкновения двух иномарок травмы получил 5-летний мальчик

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-25T10:53:18+03:00

В Авиастроительном районе столкнулись два "Рено" - "Сандеро" и "Меган"

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Авария с участием двух французских иномарок "Рено" - "Меган" и "Сандеро", произошла в понедельник, 24 декабря, в 17.15.

По предварительным данным, 30-летний водитель "Рено Меган" поторопился и выехал на "красный" сигнал светофора. Его иномарка протаранила другой автомобиль "Рено". "Рено Сандеро" управлял 57-летний водитель. В салоне у него находился пятилетний внук. Мальчик сидел в детском удерживающим устройстве, что его спасло от тяжелых травм. Но все-таки малыш получил травму головы.

- В отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено административное дело, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

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