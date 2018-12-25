Стало известно, какие компании в Татарстане будут организовывать речные перевозки в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-25T10:36:17+03:00

Уже известно, какие компании будут перевозить пассажиров на реках Татарстана в навигацию 2019 года Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Про то, как будет организована пассажирская перевозка в навигацию 2019 года, уже задумались в министерстве транспорта Татарстана. Там состоялся конкурс на организацию обслуживания населения водным транспортом в пригородном сообщении республики.

Всего необходимо было решить, кто будет обслуживать три выставленых на конкурс лота: организацию пассажирских перевозок из речных портов Казани, Чистополя и Набережных Челнов. Всего на участие в конкурсе были поданы три заявки.

В результате рассмотрения всех кандидатур, конкурсная комиссия приняла решение признать победителями конкурса на организацию транспортного обслуживания населения из речных портов городов Казань и Чистополь – «СК «Татфлот», из речного порта Набережных Челнов – «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны».

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен