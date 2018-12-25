2018-12-25T10:36:17+03:00
Общество

Стало известно, какие компании в Татарстане будут организовывать речные перевозки в 2019 году

Конкурс прошел в министерстве транспорта республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Уже известно, какие компании будут перевозить пассажиров на реках Татарстана в навигацию 2019 годаУже известно, какие компании будут перевозить пассажиров на реках Татарстана в навигацию 2019 годаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Про то, как будет организована пассажирская перевозка в навигацию 2019 года, уже задумались в министерстве транспорта Татарстана. Там состоялся конкурс на организацию обслуживания населения водным транспортом в пригородном сообщении республики.

Всего необходимо было решить, кто будет обслуживать три выставленых на конкурс лота: организацию пассажирских перевозок из речных портов Казани, Чистополя и Набережных Челнов. Всего на участие в конкурсе были поданы три заявки.

В результате рассмотрения всех кандидатур, конкурсная комиссия приняла решение признать победителями конкурса на организацию транспортного обслуживания населения из речных портов городов Казань и Чистополь – «СК «Татфлот», из речного порта Набережных Челнов – «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны».

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Еще больше материалов по теме: «Экономика: транспорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
26 декабря в трех районах Казани пропадет свет
Новый год-2019 в Чебоксарах: как будет работать общественный транспорт
"Экономический смысл фактически отсутствует": Первый вице-премьер РФ Силуанов назвал нецелесообразным строительство ВСМ "Москва-Казань"
В Казани во время столкновения двух иномарок травмы получил 5-летний мальчик
В Чувашии назначен новый главный судебный пристав республики
В Казани во время пожара в частном доме погиб пенсионер
На уборку снега в Казани вышло более 300 единиц спецтехники
В Йошкар-Оле приставы опечатали опасный кран
В Чебоксарах пройдут кайт-гонки Дедов Морозов и Снегурочек
В Татарстане атнинскому государственному драматическому театру имени Тукая исполнилось 100 лет
В Казани бизнесмена из Тольятти будут судить за хищение более 20 тонн подсолнечного масла
Снег и метель: Казань парализовало автомобильными пробками
Мальчик из Красноярска приедет в Казань, чтобы исполнить свою мечту
Казанцев зовут на турнир по поеданию мандаринов