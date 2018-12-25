В Чувашии назначен новый главный судебный пристав республики

СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-25T11:43:26+03:00

Анвар Закиров будет руководить приставами Чувашии Фото: Из материалов пресс-службы

Им стал экс-зам главного пристава Татарстана Анвар Закиров

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Новый кадровые назначения в службе судебных приставов Чувашии. Прежний руководитель Анатолий Иванов перешел на работу в Марий Эл, и ведомством руководила врио Наталия Вассиярова.

21 декабря в республике с рабочим визитом побывал заместитель директора Федеральной службы судебных приставов России Денис Фирстов. Он и представил коллективу нового руководителя. На должность и.о. главного судебного пристава Чувашии назначен казанец Анвар Закиров.

СПРАВКА "КП"

39-летний Анвар Закиров занимал должность заместителя руководителя Управления ФССП России по Республике Татарстан.