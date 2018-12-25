В Чувашии назначен новый главный судебный пристав республики
Им стал экс-зам главного пристава Татарстана Анвар Закиров
Анвар Закиров будет руководить приставами ЧувашииФото: Из материалов пресс-службы
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Новый кадровые назначения в службе судебных приставов Чувашии. Прежний руководитель Анатолий Иванов перешел на работу в Марий Эл, и ведомством руководила врио Наталия Вассиярова.
21 декабря в республике с рабочим визитом побывал заместитель директора Федеральной службы судебных приставов России Денис Фирстов. Он и представил коллективу нового руководителя. На должность и.о. главного судебного пристава Чувашии назначен казанец Анвар Закиров.
СПРАВКА "КП"
39-летний Анвар Закиров занимал должность заместителя руководителя Управления ФССП России по Республике Татарстан.